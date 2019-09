NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 905 auf 890 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die flache Zinskurve in Großbritannien belaste, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu britischen Kredithäusern. Darüber hinaus dürfte der intensive Wettbewerb im Hypothekengeschäft kaum nachlassen. Die HSBC spüre aber lediglich den Gegenwind durch tiefere Zinsen und sei weniger von spezifischen Risiken in Großbritannien betroffen, begründete der Experte seine Kaufempfehlung./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





