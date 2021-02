Aktie in diesem Artikel HSBC Holdings plc 5,14 EUR

3,63% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen HSBC Holdings plc 5,14 EUR 3,63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen und einer Strategie-Aktualisierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 Pence belassen. Die wichtigsten Punkte des Strategie-Updates seien eine stärkere Fokussierung auf das Ertragswachstum, mit dem Ziel eines mittelfristigen Ertragsanstiegs im mittleren einstelligen Prozentbereich, verglichen mit der aktuellen Konsensschätzung von lediglich 3 Prozent, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kostenziel für 2022 stimme weitgehend mit der durchschnittlichen Marktprognose überein. Das operative Ergebnis und die Kernkapitalquote seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.