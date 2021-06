NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit Blick auf einen Verkauf des Privatkundengeschäfts in Frankreich auf "Buy" mit einem Kursziel von 585 Pence belassen. Dieses sei innerhalb der Großbank eher klein, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus strategischer Sicht sei ein Verkauf sinnvoll, denn HSBC werde damit fokussierter und profitabler./bek/he