HSBC Aktie
Marktkap. 279,32 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
AI Analyse
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Die britische Großbank habe ein Vorsteuerergebnis erzielt, das weitgehend der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen habe, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag. Dies sei durch geringere Kreditkosten und geringere operative Ausgaben gestützt worden, während die Nettozinserträge und die Erträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieben seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,65 £
|Abst. Kursziel*:
-17,97%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,92 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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