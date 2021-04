NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC vor den Quartalszahlen britischer Banken von 400 auf 414 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit den Zahlen der Geldhäuser für das zurückliegende Jahr seien die Konsensschätzungen um 16 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Markterwartungen für das erste Quartal erschienen aber immer noch teilweise zu niedrig./bek/mis