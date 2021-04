NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 414 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Erwartungen um fast die Hälfte übertroffen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Ursache dafür machte er das Kreditgeschäft und die zinsunabhängigen Erträge aus./tih/mis