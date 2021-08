NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für HSBC auf "Hold" mit einem Kursziel von 414 Pence belassen. Die signalisierte Stabilität der Zinseinkünfte seien der Lichtblick im Quartalsbericht der Briten, schrieb Analyst Joseph Dickerson am Montag in einem Kommentar./ag/tih