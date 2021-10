NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 414 Pence belassen. Dank der Kostenentwicklung sowie der Auflösung von Rückstellungen für ausfallbedrohte Kredite habe die britische Bank die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Kernkapitalquote höher als am Markt gemeinhin erwartet. Der Analyst verwies auch auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufs./mis/ag