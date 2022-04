NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC auf "Hold" mit einem Kursziel von 574 Pence belassen. Vor allem die enttäuschende Kernkapitalquote dürfte im Fokus stehen, schrieb Analyst Joseph Dickerson am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Bericht zum ersten Quartal./ag/mis