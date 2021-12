NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Analyst Raul Sinha überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Bewertungsmodelle für die britischen und irischen Banken. Dabei berücksichtigte er die von ihm erwarteten Straffungsmaßnahmen der Geldpolitik durch die Bank of England, die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed. Die Schätzung für das Ergebnis je Aktie der HSBC im kommenden Jahr senkte er leicht, da der steigende Zinsüberschuss die höheren Kosten nicht kompensieren könne./gl/mis