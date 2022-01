NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Bank sei strategisch auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings handelten die Aktien mit einem Aufschlag zu denen der britischen und europäischen Geldhäuser./bek/ajx