NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 500 auf 570 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Aussicht auf steigende Zinsen sei nun weitgehend im Aktienkurs der britischen Bank eingepreist, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Kostendisziplin und Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre könnten nun für weiteren Auftrieb sorgen./la/jha/