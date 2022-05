NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 510 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Raul Sinha erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie bis ins Jahr 2024. Er glaubt aber, dass sich Konsenserwartungen für die britische Bank nicht groß ändern werden, angesichts der Debatte über die künftige Strategie. Er bevorzugt die Papiere des Wettbewerbers Standard Chartered./tih/edh