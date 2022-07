NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Analyst Raul Sinha aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die britische Bank - unter dem Einfluss eines höheren Nettozinseinkommens, aber spürbarem Gegenwind auf Kapitalseite./tih/la