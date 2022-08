NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Analyst Raul Sinha attestierte der Großbank am Montag in einer ersten Reaktion ein starkes zweites Quartal. Er präferiert aus Bewertungsgründen aber weiter Standard Chartered./ag/jha/