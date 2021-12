NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 490 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch für die Bewertung von Banken sei das Umfeld wegen Covid-19 von großer Unsicherheit geprägt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie passte die Kursziele an einen neuen Bewertungshorizont an, womit diese im Schnitt um neun Prozent stiegen. Die Papiere der britischen Investmentbank seien nach wie vor zu niedrig bewertet./bek/ag