NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Kernkapitalquote sei schwächer als erwartet, schrieb Analyst Benjamin Toms am Dienstag in einer ersten Reaktion auf die Quartalsbilanz. Der bereinigte Vorsteuergewinn sei indes besser ausgefallen als am Markt erwartet./ag/mis