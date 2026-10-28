DAX 26.067 +1,4%ESt50 6.210 +0,7%MSCI World 4.933 -0,1%Top 10 Crypto 10,70 -0,3%Nas 26.199 -1,3%Bitcoin 72.012 -1,1%Euro 1,1137 -0,1%Öl 114,3 -0,9%Gold 4.022 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
15,55 EUR +0,15 EUR +0,96 %
STU
12,99 GBP +0,03 GBP +0,20 %
LSE
finanzen.net zero
HSBC jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 265,63 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

AI Analyse

Barclays Capital

HSBC Overweight

14:41 Uhr
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,55 EUR 0,15 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar attestierte der Großbank am Mittwoch nach dem Quartalsbericht geringere Zinseinnahmen als gedacht, aber eine bessere Kapitalisierung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,04 £		 Abst. Kursziel*:
22,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
12,99 £		 Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,84 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

14:41 HSBC Overweight Barclays Capital
14:41 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.10.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Digitales Gold Tokenisiertes Gold: World Gold Council sieht Nachfrage in dreistelliger Milliardenhöhe Tokenisiertes Gold: World Gold Council sieht Nachfrage in dreistelliger Milliardenhöhe
finanzen.net HSBC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.