NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der geplante Rückzug aus dem breiten US-Privatkundengeschäft sei im Großen und Ganzen zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein starker Effekt dürfte sich für die Bank daraus nicht ergeben./mf/la