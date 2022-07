HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das zweite Quartal des Modeunternehmens sollte stark ausfallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte in der Lage sein, den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben./mf/stk