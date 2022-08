NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss anlässlich der jüngst veröffentlichten, endgültigen Halbjahreszahlen von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die starke Umsatzentwicklung bestätigt, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einer Analyse des Internet-Datenverkehrs sowie nach einer aktuellen Überprüfungen der Vertriebskanäle und angesichts jüngster Aussagen des Managements komme sie zu dem Schluss, dass sich der Modekonzern auch im dritten Quartal ordentlich entwickeln dürfte./la/gl