NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Modekonzern habe die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen entsprächen allerdings schon der Mitte der neuen Zielspannen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit)./gl/ck