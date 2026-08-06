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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HUGO BOSS Buy

08:36 Uhr
HUGO BOSS Buy
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Modekonzern richte seine Strategie neu aus, was zusätzliches Margenpotenzial und Wertsteigerungsmöglichkeiten eröffne, schrieb Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er ein Kurspotenzial von rund einem Drittel./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Buy

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,93 €		 Abst. Kursziel*:
31,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,79%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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