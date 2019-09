NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Equal-weight" belassen. Analyst Edouard Aubin riet Anlegern in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie, bei Hugo Boss an der Seitenlinie zu verweilen. Im dritten Quartal dürften sich die Geschäfte des Modekonzerns im Vergleich zum zweiten Quartal aber immerhin etwas beleben. Von den Protesten in Hongkong sei das Unternehmen kaum betroffen./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.