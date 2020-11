NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das zweite Quartal des Modeunternehmens sei schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Ihre aktuellen Schätzungen seien angesichts dessen ambitioniert./mf/bek