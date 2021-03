NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss nach zahlen für 2020 von 25,50 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Lifestyle-Konzerns auf das zweite Halbjahr dürfte vor allem von der Positionierung der Marken geprägt sein nach den strategischen Investments im vergangenen Jahr, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erhöhte eine Bewertungskennziffer und somit auch das Kursziel. Mit Blick auf eine Erholung bleibe sie aber vorsichtig./bek/ajx