NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 32 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Modehändler komme mit seinem Online-Geschäft voran, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses habe auf vergleichbarer Basis an Dynamik gewonnen./la/ag