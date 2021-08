NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Hugo Boss nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Modekonzern habe bereits vorab über die Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung (Ebit) informiert und nun berichtet, dass der Gegenwind für die Bruttomargen teilweise durch ein gutes Kostenmanagement kompensiert worden sei, schrieb Analystin Kathryn Parker am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/bek