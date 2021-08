NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss nach einem Investorentreffen von 38 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kathryn Parker zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angetan von den Investitionen des Modekonzerns, um die Marke Hugo Boss "heiß" zu machen./bek/ag