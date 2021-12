NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.

Der Modekonzern werde im ersten Halbjahr 2022 mit einer Marketingkampagne, neuen Produkten, einem geänderten Filialkonzept und einer neuen Website den Grundstein für seine Neupositionierung der Marke legen, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2021 bleibt sie der Ansicht, dass die Geschäftsjahresprognose konservativ ist. Eine bessere Entwicklung sei aber im Aktienkurs schon eingepreist./tih/ajx