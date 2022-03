NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Präsentationsveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Bei dem Modekonzern habe sich die Russland-Ukraine-Krise bislang nicht wesentlich auf den Umsatz in anderen osteuropäischen Ländern ausgewirkt, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Verwendung der Barmittel priorisiere Hugo Boss wohl strategisch orientierte Markenzukäufe gegenüber Aktienrückkäufen./la/jha/