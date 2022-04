NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss hinsichtlich des Anteils des Aktionärs Fraser Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Weder zur Haltedauer noch zum Ausübungspreis von Put-Optionen auf Aktien von Hugo Boss habe sich der Investor geäußert, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Einschätzung, ob Fraser die Beteiligung am Modekonzern verändert, sei folglich nicht möglich. Ihrer Einschätzung nach ist Frasers als Kaufhauskette ein "unterstützender Aktionär" und gleichzeitig der wichtigste Großhändler in Großbritannien./bek/eas