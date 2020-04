NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die bisherigen Quartalsberichte europäischer Hersteller von Luxusgütern hätten Hinweise auf eine Erholung in Festlandchina geliefert, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es sei allerdings mit großen Unterschieden bei den einzelnen Unternehmen zu rechnen. Im zweiten Quartal dürften sich die Geschäfte darüber hinaus wegen des wegfallenden Tourismus besonders schwach ausfallen, womit in dem Zeitraum der Tiefpunkt erreicht werden sollte. Sollte die Erholung bei Hugo Boss insgesamt länger dauern, könnte sich das möglicherweise belastend auf den Barmittelzufluss auswirken./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 01:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



