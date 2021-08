NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,70 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stünden nun die Aussagen des neuen Chefs Daniel Grieder zur künftigen Strategie./bek/ag