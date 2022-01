NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Modekonzern habe einen starken Zwischenbericht vorgelegt und liege beim Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/nas