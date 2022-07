Aktie in diesem Artikel HUGO BOSS AG 56,24 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen von 68 auf 66,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, allein das operative Ergebnis (Ebit) sei um gut die Hälfte über den Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin überarbeitete ihre Annahmen und hob ihre Ergebnisprognosen bis 2023 an. Das Kursziel sinkt jedoch wegen höherer Annahmen zu den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 06:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.