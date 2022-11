NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach einem Besuch der neuen Vorzeigefiliale in der Oxford Street in London auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64,70 Euro belassen. Die Aussagen des Managements bei dieser Veranstaltung seien unverändert positiv gewesen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Strategisch sei der Modehändler auf einem guten Weg, in Teilbereichen den Erwartungen gar voraus./bek/ajx