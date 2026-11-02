HUGO BOSS Aktie
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Marktkap. 2,66 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion von einem fundamental schwachen Zahlenwerk. In Verbindung mit dem bestätigten schwachen Verbrauchernachfrage-Umfeld und dem eingetrübten Jahresausblick des Modekonzerns dürfte dies die Aktie kurzfristig belasten, schrieb sie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,76 €
|Abst. Kursziel*:
8,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,11%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|04.12.25
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|03.12.25
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|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
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|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
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|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
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|05.05.21
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|13:06
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
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|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|HUGO BOSS Sector Perform
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|HUGO BOSS Neutral
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