NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Auftaktquartal 2021 dürfte ein weiteres schwieriges für den Modekonzern gewesen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der starke Fokus auf Europa wirke sich negativ aus./bek/mis