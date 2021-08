NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Im Fokus stehe die Bruttomarge des Modekonzerns, die unter den Erwartungen liege, schrieb Analystin Grace Smalley in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Daneben stehe die erste Telefonkonferenz des neuen Chefs im Blick der Investoren./bek/ag