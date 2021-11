NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die endgültigen Ergebnisse wie auch der Ausblick des Modekonzerns habe den vorab veröffentlichten Zahlen entsprochen, schrieb Analystin Grace Smalley in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ag/ck