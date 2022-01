NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Eckdaten des Modekonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Daher dürften die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2021 steigen./edh/ajx