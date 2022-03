NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach einem Ausblick auf 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dieser decke sich hinsichtlich des Umsatzes mit den Erwartungen, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Profitabilität lägen die Prognosen des Modekonzerns aber unter den Marktschätzungen./bek/he