NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 70 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Favoriten der wieder zuständigen Analystin Chiara Battistini heißen in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Luxusgüterbranche Richemont und LVMH. Insgesamt rechnet sie zwar mit soliden Ergebnissen für das erste Quartal, es könnte aber zunächst das letzte mit positiven Überraschungen gewesen sein. Für den Rest des Geschäftsjahres gebe es wenig Risikopuffer./ag/tih