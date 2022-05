NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Quartalszahlen des Modekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analystin Grace Smalley aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die Aktie, sah aber kaum Änderungsbedarf für ihre Schätzungen./gl/he