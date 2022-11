NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen in einer Studie vom Donnerstag leicht nach oben an, nach überraschend guten Quartalszahlen der Metzinger./ag/mis