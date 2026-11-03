UBS AG

HUGO BOSS Neutral

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,90 Euro belassen. Wegen des Übernahmeangebots von Frasers seien die Fundamentaldaten des Modeunternehmens für die Anlageentscheidung etwas in den Hintergrund gerückt, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie stünden zugleich weiterhin unter Druck. Für 2027 sieht er weitere Abwärtsrisiken aufgrund höherer Fracht- und Rohstoffkosten und erwartet zudem ein schwieriges Konsumumfeld./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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