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ISIN DE0005493365

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Symbol HYPOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hypoport SE Buy

08:06 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren mit sehr niedrigen Volumina mit Hypothekentransaktion in Deutschland hätten sich der Markt und die Gewinne 2025 normalisiert, schrieb Gerhard Orgonas am Montagabend. 2026 stehe die Profitabilität im Mittelpunkt. Der neue mittelfristige Ausblick des Finanzdienstleisters belege den anhaltenden Fokus auf ein profitables Wachstum. Die Aktie sei selbst gemessen an der wegen KI-Sorgen gesunkenen Branchenbewertung sehr günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,50 €		 Abst. Kursziel*:
145,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
140,81%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

08:06 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
14.11.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
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