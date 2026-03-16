Hypoport Aktie
Marktkap. 534,28 Mio. EURKGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren mit sehr niedrigen Volumina mit Hypothekentransaktion in Deutschland hätten sich der Markt und die Gewinne 2025 normalisiert, schrieb Gerhard Orgonas am Montagabend. 2026 stehe die Profitabilität im Mittelpunkt. Der neue mittelfristige Ausblick des Finanzdienstleisters belege den anhaltenden Fokus auf ein profitables Wachstum. Die Aktie sei selbst gemessen an der wegen KI-Sorgen gesunkenen Branchenbewertung sehr günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,50 €
|Abst. Kursziel*:
145,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
140,81%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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