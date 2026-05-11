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Symbol HYPOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hypoport SE Buy

12:51 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiedienstleister für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft sei robust ins Jahr gestartet und damit auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Gerhard Orgonas am Montagnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,75 €		 Abst. Kursziel*:
147,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
146,59%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

12:51 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
14.11.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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