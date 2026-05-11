Hypoport Aktie
Marktkap. 517,41 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiedienstleister für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft sei robust ins Jahr gestartet und damit auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Gerhard Orgonas am Montagnachmittag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,75 €
|Abst. Kursziel*:
147,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
146,59%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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