Hypoport Aktie
Marktkap. 570,96 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
AI Analyse
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,70 €
|Abst. Kursziel*:
115,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
116,63%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hypoport SE
|08:06
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|08:06
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|08:06
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|06.01.23
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA